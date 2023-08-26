بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

الزنجبيل له فوائد عديدة لمرضى السكري ويمكن لهؤلاء الأشخاص استخدام هذه التوابل اللذيذة بأمان، بشرط عدم المبالغة في استهلاك هذه التوابل مثل أي طعام آخر. وقبل إضافتها إلى النظام الغذائي من الضروري استشارة الطبيب.

لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، بعض فوائد الزنجبيل لمرض السكري.

1. ضبط سكر الدم

يبدو أن هذا الجذع الموجود تحت الأرض الذي يسمى الزنجبيل له تأثير جيد على التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل لدى مرضى السكري من النوع 2 وهو مفيد لتنظيم استجابة الأنسولين لدى هؤلاء المرضى.

تُشتق هذه الخاصية من الزنجبيل من المكون النشط الرئيسي، وهو جينجيرول Gingerol، والذي يمكن أن يزيد من امتصاص السكر في خلايا العضلات دون استخدام الأنسولين ويساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

2. زيادة إفراز الأنسولين

تتفاعل المركبات الموجودة في مستخلص الزنجبيل مع مستقبلات السيروتونين في الجسم وتؤثر على إفراز الأنسولين، ولهذا ثبت أن العلاجات القائمة على مستخلص الزنجبيل تعمل على خفض نسبة السكر في الدم وزيادة الأنسولين في البلازما في الدم.



3. منع إعتام عدسة العين

يعتبر إعتام عدسة العين من المضاعفات المرتبطة بالرؤية لدى مرضى السكري على المدى الطويل، وقد يساعد استهلاك الزنجبيل في تأخيرظهور الحالة وتطورها.

4. انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

الزنجبيل هو غذاء ذو مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض للغاية، وكما تعلم، فإن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تتحلل ببطء في الجسم ولا تؤدي إلى تقلبات شديدة في نسبة السكر في الدم.

5. فوائد صحية أخرى للزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل مع بعض التوابل الأخرى مثل القرفة في تقليل وزن الجسم وتقليل كتلة الدهون وخفض نسبة السكر في الدم وزيادة الأنسولين في جسم مرضى السكري.

يقال إن الزنجبيل يحمي مرضى السكر من مشاكل القلب وهو فعال في منع مضاعفات مرض السكري بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات.