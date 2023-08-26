لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأطعمة التي تثير جرثومة المعدة ومنها:



1- الغلوتين : وهو عبارة عن مركب بروتيني موجود في القمح والشعير والحبوب، والذي قد يحدث منه تهيج في الأمعاء الدقيقة، ومن الممكن أنيؤدي إلى حدوث التهابات في القناة الهضمية، وقد يعيق من عملية الشفاء من جرثومة المعدة .

2- الحليب البقري : يؤدي الحليب البقري إلى حدوث التهابات في المعدة والتي تشابه نفس أعراض جرثومة المعدة أيضا، كما تزيد من افرازالأحماض في المعدة مما يزيد من حدة الأعراض .

3- فول الصويا : هناك الكثير من الاشخاص الذين لديهم مشاكل صحية في هضم فول الصويا مما يتسبب لديهم حدوث تهيج في الجهاز الهضمي .



4- الاطعمة الحارة: الاطعمة الغنية بالتوابل الحارة مثل الفلفل الاسود والاحمر وبذور المستردة والقرنفل وجوزة الطيب تؤدي إلى حدوث تهيجفي المعدة، وهو ما يزيد أعراض جرثومة المعدة .

5- الدهون والمقليات: منتجات الالبان الغنية بالدهون وكذلك اللحوم من الممكن أن تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة، وأن التقليل من هذهالأطعمة يساعد كثيرا في علاج جرثومة المعدة، أما تناولها يؤدي إلى سرعة عملية تفريغ المعدة والشعور بالانتفاخ وعدم الارتياح .

6- الأطعمة المصنعة : لا تحتوي الاطعمة المصنعة على قيمة غذائية عالية، كما أنها تحتوي على الكثير من السكر الذي يؤدي إلى الاخلالبالتوازن البيئي البكتيري في الجسم مما يزيد من أنواع البكتيريا، وتفتقد أيضا الألياف التي تساعد على تنظيم الهضم، كما تحتوي علىالألوان الصناعية التي تساعد على تهيج المعدة أيضا .





7- القهوة والكافيين: تؤدي القهوة إلى حدوث حرقة المعدة وارتجاع الاحماض المعوية وهذا يؤدي إلى زيادة تهيج المعدة ، وهنا ينصح بعدمتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية.





8- البصل والثوم: وهي من الأطعمة التي تقوم بعمل أعراض تشبه أعراض جرثومة المعدة كحرقة المعدة وارتجاع الاحماض الموعية، ولكنهناك الكثير من الدراسات التي اشارت إلى أهمية تناول الثوم لعلاج جرثومة المعدة وهنا يمكن تناوله فإن أحدث تدهور يمكن التوقف عنه أماإن لن يحدث أي أعراض فمن الممكن الاستمرار عليه حتى الشفاء .





9- الخضروات النيئة : من الممكن أن تؤدي الخضروات النيئة كالبروكلي والكرنب والملوخية إلى حدوث الانتفاخ والغازات وصعوبة الهضم،كما تحتوي أيضا على مادة الاوكسالات والتي قد تسبب مشاكل صحية أخرى للمصابين بالحساسية منها





10- الأطعمة المملحة والملح : تحتوي الأطعمة المخللة على الحل لذلك تكون عالية الحامضية ، وتناول كميات كبيرة منه يؤدي إلى حدوث تهيجفي بطانة المعدة، وكذلك الملح أيضا يؤدي إلى حدوث لزوجة للغشاء المخاطي للمعدة مما يتسبب في الحاق الضرر بالمعدة ويساعد جرثومةالمعدة على استعمار المعدة أكثر