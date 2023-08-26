عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأطعمة التي تثير جرثومة المعدة ومنها:
 

1- الغلوتين : وهو عبارة عن مركب بروتيني موجود في القمح والشعير والحبوب، والذي قد يحدث منه تهيج في الأمعاء الدقيقة، ومن الممكن أنيؤدي إلى حدوث التهابات في القناة الهضمية، وقد يعيق من عملية الشفاء من جرثومة المعدة .


 

2- الحليب البقري : يؤدي الحليب البقري إلى حدوث التهابات في المعدة والتي تشابه نفس أعراض جرثومة المعدة أيضا، كما تزيد من افرازالأحماض في المعدة مما يزيد من حدة الأعراض . 

3- فول الصويا : هناك الكثير من الاشخاص الذين لديهم مشاكل صحية في هضم فول الصويا مما يتسبب لديهم حدوث تهيج في الجهاز الهضمي .
 

4- الاطعمة الحارة: الاطعمة الغنية بالتوابل الحارة مثل الفلفل الاسود والاحمر وبذور المستردة والقرنفل وجوزة الطيب تؤدي إلى حدوث تهيجفي المعدة، وهو ما يزيد أعراض جرثومة المعدة .

 

5- الدهون والمقليات: منتجات الالبان الغنية بالدهون وكذلك اللحوم من الممكن أن تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة، وأن التقليل من هذهالأطعمة يساعد كثيرا في علاج جرثومة المعدة، أما تناولها يؤدي إلى سرعة عملية تفريغ المعدة والشعور بالانتفاخ وعدم الارتياح .

 

6- الأطعمة المصنعة : لا تحتوي الاطعمة المصنعة على قيمة غذائية عالية، كما أنها تحتوي على الكثير من السكر الذي يؤدي إلى الاخلالبالتوازن البيئي البكتيري في الجسم مما يزيد من أنواع البكتيريا، وتفتقد أيضا الألياف التي تساعد على تنظيم الهضم، كما تحتوي علىالألوان الصناعية التي تساعد على تهيج المعدة أيضا .


 

7- القهوة والكافيين: تؤدي القهوة إلى حدوث حرقة المعدة وارتجاع الاحماض المعوية وهذا يؤدي إلى زيادة تهيج المعدة ، وهنا ينصح بعدمتناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية.


 

8- البصل والثوم: وهي من الأطعمة التي تقوم بعمل أعراض تشبه أعراض جرثومة المعدة كحرقة المعدة وارتجاع الاحماض الموعية، ولكنهناك الكثير من الدراسات التي اشارت إلى أهمية تناول الثوم لعلاج جرثومة المعدة وهنا يمكن تناوله فإن أحدث تدهور يمكن التوقف عنه أماإن لن يحدث أي أعراض فمن الممكن الاستمرار عليه حتى الشفاء .


 

9- الخضروات النيئة : من الممكن أن تؤدي الخضروات النيئة كالبروكلي والكرنب والملوخية إلى حدوث الانتفاخ والغازات وصعوبة الهضم،كما تحتوي أيضا على مادة الاوكسالات والتي قد تسبب مشاكل صحية أخرى للمصابين بالحساسية منها


 

10- الأطعمة المملحة والملح : تحتوي الأطعمة المخللة على الحل لذلك تكون عالية الحامضية ، وتناول كميات كبيرة منه يؤدي إلى حدوث تهيجفي بطانة المعدة، وكذلك الملح أيضا يؤدي إلى حدوث لزوجة للغشاء المخاطي للمعدة مما يتسبب في الحاق الضرر بالمعدة ويساعد جرثومةالمعدة على استعمار المعدة أكثر

الأطعمة الغنية بالتوابل الاطعمه الحارة اعراض جرثومة المعدة التهاب بطانة المعدة التهابات في المعدة الحاق الضرر الحليب البقري الشعور بالانتفاخ القمح والشعير الفلفل الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

موضوعات متعلقة

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ليجين وتوب.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

10 أطعمة تنظف الكبد من السموم

ترشيحاتنا

بريكس وسوق النفط العالمي|هل يزيد التكتل من أوجاع الغرب بشأن الذهب الأسود؟

الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم على المسجد في مدينة ليماسول بقبرص

الولد عينه راحت.. شاب يطلق النار على طفل في فرح بالخصوص

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

لديك فرصة ولو قل عملك وعلمك.. علي جمعة: 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ