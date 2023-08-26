رسميا .. أهلي جدة السعودي يتعاقد مع جابري فيجا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب الإسباني جابري فيجا، قادمًا من سيلتا فيجو.

ورحب الأهلي السعودي بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، معلقين:"جوهرة اسبانيا ، سيقف يردد النشيد ".

وبحسب تقارير صحفية، فإن الأهلي توصل لاتفاق للتعاقد مع فيجا مقابل 40 مليون يورو.

وكان فيجا قد توصل لاتفاق مع نابولي، إلا أن تدخل الأهلي للثأر من الفريق الإيطالي، بعد رفضهم بيع البولندي بيوتر زيلينسكي، كان سببًا في تغيير وجهة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي يُعد من أبرز المواهب الإسبانية.

وانضم فيجا لكتيبة التعاقدات الأجنبية في الأهلي، بعد التعاقد مع الجزائري رياض محرز، الإيفواري فرانك كيسي، السنغالي إدوارد ميندي، الفرنسي ألان سان ماكسيمين، البرازيلي روبيرتو فيرمينو، البرازيلي روجر إبانيز، والتركي ميريح ديميرال