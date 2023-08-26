معهد إعداد القادة: دور طلاب الاتحادات الطلابية مهم في ابتكار الأفكار المتطورة

أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، في تصريح له، خلال اليوم الختامي لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع جامعة سوهاج، ويقام تحت شعار "مستقبل أفضل"، بمدى التزام الطلاب ورؤيتهم البناءة.

وأشار إلى أن الملتقى أسهم بشكل كبير في تطوير خطة شاملة، تضمنت جوانب التوعية والتثقيف والتدريب؛ بهدف بناء جيل وكوادر شبابية، تدرك أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية، ودورها في بناء وعي الطلاب.

ومن جهته، أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته وفخره بنجاح هذا الملتقى، وبما لمسه خلاله من وعي وثقافة الطلاب المشاركين.

ووجه الشكر لكل من ساهم في تنظيمه، وبما قدمه المحاضرون من أفكار تضمنتها المحاضرات وورش العمل؛ بهدف دفع الطلاب إلى تعزيز طموحهم وتنمية مهاراتهم وتقديم أفضل ما لديهم، متمنياً للجميع المزيد من النجاح والتميز.

ويشار إلى أن الملتقى عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكلا من رئيس جامعة سوهاج، ومدير معهد إعداد القادة.

وعلى صعيد آخر انطلقت ورش عمل ذاتية لمناقشة دور طلاب الاتحادات الطلابية في إبداع أفكار متطورة بالأنشطة الطلابية المختلفة وانتهت ببعض التوصيات منها عمل لقاءات تعريفية مع الطلاب الجدد للتعرف على أنشطة الاتحاد، وزيادة عدد المسابقات على مستوى الجامعات فى شتى مجالات الاتحاد، بجانب زيادة الجانب العملي فى الندوات والمحاضرات والدمج بين الترفيه والتعليم، وعمل بروتوکولات تعاون بين الجامعات لتعاون اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

وشملت التوصيات، تبني عمل مسابقة افضل اتحاد طلاب على مستوى الجامعات المصرية، تكثيف المشاركة في المبادرات القومية والتي تستهدف خدمة مواطنين الجمهورية وزيادة التوعية بالمشروعات القومية وعمل زيارات ميدانية لتلك المشروعات، وعمل مجلة تعريفية باتحاد الطلاب وأنشطته المختلفة، وأيضا البدء فى عمل دراسة مقترحة لتحويل انتخابات اتحاد الطلاب بالنظام الإلكتروني تماشيا مع «رؤية مصر 2030».

وأحيا حفل الختام فريق كورال كلية التربية النوعية، وفي الختام تم تكريم الطلاب المشاركين بالملتقى.