تفاصيل اعتقال مواطنين روس في لبنان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أفادت وسائل إعلام في لبنانية، اليوم السبت، باعتقال خلية تجسس مكونة من شخصين كانت تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.

وحسب التقارير، تم القبض على الاثنين في مطار بيروت قبيل مغادرتهما لبنان، مشيرة إلى أن الموقوفين يحملان الجنسية الروسية وعملية التوقيف حصلت منذ فترة.

وقالت وسائل الإعلام أن السفارة الروسية في بيروت أحيطت علماً بالأمر ولم يعلن عن الشبكة الا بعد اكتمال التحقيق.

وأضافت أن مهمة الخلية كانت إجراء رصد للمواقع الحساسة والأساسية لـ"حزب الله" وتحديد إحداثيات كاملة عنها.

وحسب التقرير، فإن الرجل أثار شكوك عناصر حزب الله خلال زيارة إلى منطقة الضاحية خلال أيام عطلة عاشوراء الشيعية. وتتبعوه، كما تابعت عناصر الأمن العام اللبناني محادثاته وأنهما كانا في أحد فنادق بيروت - وتم القبض عليه مع زوجته عندما حاولا مغادرة لبنان.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الرجل اعترف خلال التحقيق بأنه "تم تجنيده من قبل المخابرات الإسرائيلية منذ وقت ليس ببعيد".

واعترف بأنه "تلقى تعليمات بالمجيء إلى لبنان، وحصل على خرائط للأماكن التي توجد بها تجمعات لعناصر حزب الله أو غيرها من الأمور المتعلقة بالمنظمة". وبحسب ما ورد، فأنه قد زار منطقة الضاحية عدة مرات.

وذكرت صحيفة النشرة اللبنانية أن السفارة الروسية في لبنان أكدت الاعتقال. وقالت السفارة إن "السفارة على علم بالوضع الراهن المتمثل في اعتقال مواطنين روسيين اثنين، وتعمل على مستويات موازية لتوضيح الصورة أمام السلطات اللبنانية".

وأضافت أن "السفارة الروسية تعمل من أجل أن تلتقي القنصلية الروسية بالمعتقلين وفقا للقانون الدولي".