بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

شاركت الفنانة مريم الجندي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور لها، خلال تواجدها في مهرجان القاهرة للدراما.

وتالقت مريم الجندى ، باطلالة انيقة ومميزة وهو ما لفت لها الأنظار مرتدية فستانا باللون الأخضر ذات فتحة من الجانب وذات فتحة من الساق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

أعمال مريم الجندي

شاركت مريم الجندي في بطولة مسلسل "بالطو" وهو من إنتاجات watch it الأصلية، المسلسل من بطولة عصام عمر، عارفة عبد الرسول،محمد محمود، سلافة غانم وغيرهم نخبة من النجوم.

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