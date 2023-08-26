تدريبات عسكرية مكثفة .. بكين ترد على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الصين، صعدا إنذارها لجزيرة تايوان، من خلال تكثيف تدريباتها العسكرية التي تحاكي دخول الجزيرة، بعد ساعات من إعلان واشنطن اعتزامها بيع أسلحة لها بقيمة 500 مليون دولار، وخلال الـ24 ساعة الماضية، رصدت وزارة الدفاع التايوانية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية أثناء تحليقها بمنطقة الدفاع الجوي للجزيرة ذاتية الحكم، بما في ذلك طائرة مقاتلة بدون طيار، حامت على طول الساحل الشرقي لتايوان على المحيط الهادئ، بحسب بيان لها، صباح اليوم السبت.

وتشكو تايوان، والتي ترى الصين أنها جزءًا من أرضها، منذ ثلاث سنوات من الضغط العسكري المتزايد من بكين، والذي تضاعف بزيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى العاصمة تايبيه العام الماضي، بحسب تقارير غربية، والسبت الماضي، أجرت بكين مناورات لمدة يوم على طول مضيق تايوان، ردًا على زيارة وليام لاي، نائب رئيس تايوان، الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب وسائل إعلام غربية.

وأمس الجمعة، قالت وزارة الدفاع التايوانية، في معرض لتقديم مزيد من التفاصيل حول النشاط الصيني، إن الطائرات المشاركة شملت مقاتلات من طراز Su-30 وJ-10 وطائرات مضادة للغواصات، بحسب "رويترز"، وعبرت بعض المقاتلات والطائرات بدون طيار الخط الأوسط لمضيق تايوان، الذي كان في السابق حاجزًا غير رسمي بين الجانبين، لكن الطائرات الصينية عبرته بشكل روتيني خلال العام الماضي، وفقًا لخريطة قدمتها الوزارة التايوانية.