6 جرحى بإطلاق نار في كفر كنا داخل أراضي الـ 48 بفلسطين

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء جرائم إطلاق النار التي وقعت في أراضي 48.

وبحسب صحيفة "يديعوت أجرنوت" العبرية، فقد أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطيرة، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في بلدة كفر كنا داخل أراضي الـ48.

وقالت مصادر محلية فلسطينية بأن المصابين هم أفراد عائلة واحدة، وتعرضوا لإطلاق نار على يد ملثمين خلال تواجدهم في ساحة منزل.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر طبية بأن حالة رجل (55 عاما) وإمرأة (29 عاما) خطيرة، فيما وصفت حالة طفل (17 عاما) بالمتوسطة وثلاثة مصابين بالطفيفة، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية قدمت العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أصيب شاب (38 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة جراء تعرضه لجريمة طعن في محطة وقود، في قرية الزرازير داخل أراضي الـ48، وجرى نقله إلى مستشفى في مدينة حيفا.

كما أصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في بلدة قلنسوة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري، إلى 148 قتيلا، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.