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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاظم الساهر يستعد لإحياء حفل غنائي بألمانيا أول أكتوبر

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد المطرب كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم يوم ١ من شهر اكتوبر القادم للجالية العربية بالمانيا.

 الحفل يأتي ضمن سلسلة الحفلات التى يقدمها كاظم الساهر فى العديد من الدول الأوربية والتى يبدأها بالسويد الشهر القادم.  

 

آخر حفلات كاظم الساهر 

 

وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بدبي يوم 1 من شهر يوليو الماضي داخل منطقة الأرينا بدبي وشاركه فى أحياء الحفل المطرب حسين الجسمي.

 

 وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور. 

 

أحدث أخبار كاظم الساهر 

 

وأوضح كاظم الساهر، خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أنه انتهى من تسجيل ما يقترب من 16 أغنية جديدة، ولكنه سيطرح فقط 8 أو 9 قصائد، قائلًا: “أنا سجلت وخلصت حوالي 16 عملا ووقعت العقد مع الشركة المنتجة للألبوم، ولسه هختار منهم القصائد التي ستتواجد بالألبوم”. 

 

كما أكد كاظم الساهر أنه لن يشارك في فيلم “جلجامش” بدور تمثيلي، ولكنه سيشارك بالأغاني المتواجدة بالفيلم، معلقًا: “أنا أمثل جلجامش؟ صعبة بصراحة”

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