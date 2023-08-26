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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب عالمي .. أفضل طريقة لعمل عصير الأوريو

طريقه عمل مشروب الاوريو
طريقه عمل مشروب الاوريو

يعد عصير الأوريو من المشروبات العالمية الباردة المنعشة في فصل الصيف، والذي يتم تحضيره مثل الكافيهات بكل سهولة، ويتميز بطعمه اللذيذ، ويمكن أن تعرفي طريقة إعداده في المنزل دون الحاجة إلى شرائه جاهزاً بخطوات بسيطة.


طريقه عمل مشروب الاوريو باردا


المقادير:

‏-  8 قطع بسكويت أوريو
‏-  1 كوب ايس كريم فانيليا
‏-  1 كوب حليب


طريقه عمل مشروب الاوريو:

ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت حسب الرغبة.

عصير مشروبات مشروب الاوريو الكافيهات فصل الصيف

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