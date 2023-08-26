مشروب عالمي .. أفضل طريقة لعمل عصير الأوريو

يعد عصير الأوريو من المشروبات العالمية الباردة المنعشة في فصل الصيف، والذي يتم تحضيره مثل الكافيهات بكل سهولة، ويتميز بطعمه اللذيذ، ويمكن أن تعرفي طريقة إعداده في المنزل دون الحاجة إلى شرائه جاهزاً بخطوات بسيطة.



طريقه عمل مشروب الاوريو باردا



المقادير:

‏- 8 قطع بسكويت أوريو

‏- 1 كوب ايس كريم فانيليا

‏- 1 كوب حليب



طريقه عمل مشروب الاوريو:

ضعي الحليب مع البسكويت الأوريو والآيس كريم في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة دقيقتين حتى تختلط المكونات ويصبح ناعماً.

صبي المزيج في أكواب وزينيه بالكريمة والأوريو المفتت حسب الرغبة.