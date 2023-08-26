التمثيل التجاري: الهند تقدمت بمشروع للبنك المركزي للتبادل بالعملات المحلية

علق الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، على انضمام مصر لمجموعة دول بريكس.

وقال يحيى الواثق بالله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، إن انضمام مصر لتجمع بريكس سوف يزيد من معدلات السياحة بين مختلف دول بريكس".

وأكمل يحيى الواثق بالله:" حجم التبادل التجاري بين مصر والصين أكثر من 18 مليار دولار، وانضمامنا للبريكس والتعامل بالعملات الوطنية سوف يخفف الضغط على الدولار ".

ولفت يحيى الواثق بالله:" حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الشهور الماضية رقم كبير والسوق المصري مغري للاستثمار حتى في ظل الأزمة الدولارية ".

وتابع يحيى الواثق بالله:" الهند تقدمت بمشروع للبنك المركزي لتسوية مدفوعات التبادل التجاري بالعملات المحلية ".