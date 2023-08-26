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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معجبنيش.. جمال العدل يتحدث عن مسلسل يسرا الأخير

جمال العدل
جمال العدل

أكد المنتج جمال العدل، أن مسلسل يسرا الأخير، كانت له ظروف خاصة، وتم تصويره فى وقت ضيق جدا؛ وهو ما أدى إلى خروجه بهذا الشكل.

وأضاف جمال العدل فى حواره مع برنامج et بالعربي، أن مسلسل “حمدالله على السلامة” للفنانة يسرا، والذى عرض فى موسم رمضان الماضي، لم يعجبه، قائلا: “أنا أساسا معجبنيش مسلسل يسرا، على الرغم من إني منتج العمل”.

وتابع:  المسلسل يعتمد على نوع كوميديا يطلق عليها “كوميديا الفارس”، وأنا من محبين كوميديا الموقف، كما قدمت من قبل “مسلسل 100 وش”.
 

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"
 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

 

جمال العدل يتحدث عن تأسيس اتحاد منتجي مصر

وقال المنتج المصري جمال العدل، إن تأسيس اتحاد منتجي مصر يسهم في تطوير صناعة الفن، ووصفه بأنه "خطوة عظيمة تأخرت كثيرًا".

وأوضح "العدل"، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هي المظلة الكبيرة التي يتم التعاون معها من أغلب شركات الإنتاج، مضيفًا: "لاحظنا خلال الفترة الأخيرة طلبات كثير من الفنانين والفنيين من مصورين ومديري إنتاج ومخرجين منفذين بزيادة الأجور مع التضخم".

جمال العدل المنتج جمال العدل مسلسل حمدالله على السلامة يسرا

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