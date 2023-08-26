نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروع التطوير والرصف بطريق طراد النيل بمنشأة القناطر

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بمركز منشأة القناطر.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل المعوقات.

ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف .

مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة .

كما عاين نائب محافظ الجيزة، طريق ترعة محمود فهمي ببرقاش تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد عبد الراضي، رئيس مركز منشأة القناطر، ومسؤلي مديرية الطرق و شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

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