صناعة النواب تكشف أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انضمام مصر لاتفاقية البريكس يسهم في تخفيف الضغط علي العملة الصعبة "الدولار".



وأضاف معتز محمود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الاولى"، الانضمام لتجمع البريكس فرصة هامة جدا للقطاع الصناعي خاصة المواد الاولية للصناعة والتبادل التجارى.

زيادة المكون المحلي



وأكد رئيس صناعة النواب أهمية زيادة المكون المحلي اثناء عملية تطوير الصناعة لتقليل الاعتماد علي المكونات الاجنبية التى تحتاج العملة الصعبة لتقليل الفارق بين الصادرات والواردات.

وأشار النائب معتز محمود إلي أن الرئيس السيسى وجه بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية للبحث عن المواد الخام في مصر وتحقيق اكبر استفادة اقتصادية منها والاعتماد عليها في الصناعات الثقيلة.



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