عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناعة النواب تكشف أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس

البريكس
البريكس

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انضمام مصر لاتفاقية البريكس يسهم في تخفيف الضغط علي العملة الصعبة "الدولار".

وأضاف معتز محمود خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الاولى"،  الانضمام لتجمع البريكس فرصة هامة جدا للقطاع الصناعي خاصة المواد الاولية للصناعة والتبادل التجارى.

زيادة المكون المحلي


وأكد رئيس صناعة النواب أهمية زيادة المكون المحلي اثناء عملية تطوير الصناعة لتقليل الاعتماد علي المكونات الاجنبية التى تحتاج العملة الصعبة لتقليل الفارق بين الصادرات والواردات.

وأشار النائب معتز محمود إلي أن الرئيس السيسى وجه بتحويل هيئة الثروة المعدنية  إلي هيئة اقتصادية للبحث عن المواد الخام في مصر وتحقيق اكبر استفادة اقتصادية منها والاعتماد عليها في الصناعات الثقيلة.


https://fb.watch/mG6bQyQ510/?mibextid=NnVzG8

البريكس التبادل التجاري الثروة المعدنية الدولار الرئيس السيسي الصادرات والواردات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

عاجل.. التليفزيون السعودي يؤكد انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

ترشيحاتنا

خبير علاقات دولية عن انضمام مصر لبريكس: العالم بدأ يتحرر سياسيا واقتصاديا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الديناميكا والفلسفة

باريس سان جيرمان يفوز على لانس في الدوري الفرنسي

أحمد قندوسي يقترب من سيراميكا كليوباترا

مختار مختار: كان لدي تحفظ على صفقة إمام عاشور في الأهلي

اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غرب بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ