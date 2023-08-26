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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: قيمة الصادرات المصرية بلغت 53 مليار دولار

صدى البلد

قدم مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تحليلًا للسياسة الاقتصادية لمصر على مدى ثماني سنوات مضت، حيث أشار إلى توجيه مصر نحو توسيع دائرة تعاونها الاقتصادي مع الدول المنفردة والتكتلات الكبرى.

وأوضح أبو زيد خلال مداخلته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن مصر شاركت في عدة مناسبات دولية مهمة، مثل مجموعة السبع الكبار وقمة العشرين، بالإضافة إلى التكتلات الإقليمية والدولية الأخرى.

وأكد أن مصر قدمت خلال هذه المناسبات فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال مجموعات اقتصادية خاصة تعمل بالتوازي مع المؤتمرات والقمم الدولية، بهدف تعريف المستثمرين بإمكانيات الاقتصاد المصري والتحفيز على الاستثمار.

وأضاف أن معدلات النمو في مصر قد بدأت تشهد تحسنًا بعد تأثرها بجائحة كورونا وأحداث أخرى عالمية، مما يشير إلى إمكانية الاقتصاد المصري للنمو والتعافي، منوها أن حجم الصادرات المصرية وصلت إلى 53 مليار دولار، ولم نعد بعيدين عن تحقيق 100 مليار دولار.
 

 كما أشار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أن هذا يعكس قوة القطاعات المختلفة في مصر وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

التعاون الاقتصادى الدكتور محمد الباز التكتلات الإقليمية القطاعات المختلفة الخبير الاقتصادي

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