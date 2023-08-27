أنشأ جمهورية جديدة.. والدة شهيد تدعم ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة

أيدت أحلام محمد والدة الشهيد النقيب محمود أبو العز، دعوات أسر الشهداء والأحزاب والنقابات للرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لانتخابات الجمهورية.

قالت أحلام محمد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولي": "الرئيس عبد الفتاح السيسى أنشأ دولة جديدة بخطي تنموية سريعة".

لم تتوقف التنمية

وأوضحت أنه رغم الأزمات العالمية من انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لم تتوقف الدولة عن المشاريع التنموية الضخمة المتمثلة في مشاريع إسكان والبنية التحتية وغير ذلك.

وتابعت: "لازم في الوقت دا كلنا نقف جنب بلدنا ولابد من دعم الرئيس السيسى اللي عمله لمصر في 10 سنين يتعمل في 40 سنة".

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