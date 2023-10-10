هل ظهرت علامات الساعة قبل “طوفان الأقصى”؟!| حكاية ظهور البقرة الحمراء في إسرائيل.. وخبير: تستعد للسيطرة على الأرض

أثار ظهور البقرة الحمراء في إسرائيل منذ أيام قليلة وقبل انطلاق عملية طوفان الأقصى، جدلاً واسعًا حيث قدم الدكتور محمد عبود أستاذ الشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس، تحليلًا معمقًا لهذا الحدث والتصريحات المحيطة به. حيث تركزت تصريحاته على البعد الديني والسياسي لهذا الأمر وتداعياته المحتملة.

تأملات دينية وسياسية

وبحسب الدكتور عبود، يُظهر اهتمام الجماعات الدينية اليهودية والحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام بالبقرة الحمراء انعكاسًا للهوس الأصولي لدى بعض التيارات الدينية. ويرى أن هذه التصريحات تسلط الضوء على رغبة بعض التيارات في استدعاء النزاعات الدينية والسياسية، وتحقيق هدف الهيمنة على الأماكن المقدسة.

رمزية وتفسير

وفي ضوء الرؤية اليهودية، يتبين أن ظهور البقرة الحمراء قد يُفسر على أنه إشارة للسماح لليهود ببناء هيكل جديد على موقع المسجد الأقصى. ويشير إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات واندلاع صراعات دينية وسياسية جديدة في المنطقة.

منظور زمني ديني

وتُعدّ ظهور البقرة الحمراء على حد تعبير الدكتور عبود من علامات الساعة في العقيدة اليهودية. ويشير إلى أنها تُرجح بداية سلسلة من الأحداث المتتابعة التي تبدأ بظهور المسيح المنتظر وتنتهي ببعث الموتى ويوم القيامة، وهذا يعكس أهمية البقرة الحمراء في النظر الديني.

الأبعاد السياسية

وبخصوص البعد السياسي، يؤكد الدكتور عبود على حرص بعض التيارات على استغلال هذه الأحداث لتحقيق أجنداتها السياسية، ومن ثم يربط ذلك بالتصاعد المحتمل للتوترات في المنطقة. كما يذكر أن مفهوم بناء هيكل جديد كان قائمًا في التيار الراديكالي داخل الصهيونية الدينية، مما يزيد من التوترات المحتملة.

تداعيات إقليمية

تحذير الدكتور عبود يتركز على أن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، وبالتالي تكون لها تأثيرات إقليمية قوية. وينصح بضرورة التعامل بحذر مع هذه التطورات واتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

من خلال تحليله الدقيق، يلقي الدكتور محمد عبود الضوء على تأثيرات وتداعيات ظهور البقرة الحمراء في إسرائيل. يُظهِر تحليله القدرة على تفسير الأحداث الدينية والسياسية بشكل متوازن، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة من خلال التعامل الحكيم مع هذه التطورات.