خبير: قوة علاقات روسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا متوقفة على مصر

أشاد الدكتور عمرو الديب الخبير بالعلاقات الدولية، بتطور العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا على مدار 80 عاما.

وقال الديب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج :" التاسعة" المذاع عبر القناة الأولي، خلال ال 80 عاما التى مضت مرت العلاقات بين مصر وروسيا بمرحلتين هامتين، المرحلة الاهم بدأت عقب 2013 حيث بدأت العلاقات تنشط بشكل كبير للغاية.

وأشار عمرو الديب إلي أن القيادة الروسية لا تنظر إلي أهمية مصر علي المستوى الثنائي فقط فموسكو تعي جيدا أن قوة علاقتها بالشرق الأوسط وأفريقيا مرتبطة بعلاقتها مع مصر.

80 عاما

وتحتفل مصر وروسيا بذكرى مرور 80 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية/الروسية.

https://fb.watch/mGaOBbdIh1/?mibextid=NnVzG8