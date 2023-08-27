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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"القومية للفنون" تجذب أنظار جمهور "صيف الإنتاج الثقافى"

صدى البلد

أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية الليلة العاشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، ومن المقرر أن تواصل الفرقة حفلاتها بالبرنامج اليوم الأحد وغدا الاثنين ٢٧ و٢٨ أغسطس.

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وتحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، تضمن برنامج حفل الفرقة فى الليلة العاشرة لصيف الإنتاج الثقافي استعراضات "الحجالة، الفتوات، المانبوطى، الأغانى، المجوز، الغوازى، الحصان، أم الخلول، التنورة"، التى جذبت أنظار الجمهور وحازت على إعجابه .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

أغنية في كتير حلوين الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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