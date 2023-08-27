خبير: الهدف من تجمع بريكس تحقيق توازن في الاقتصاد العالمي

قال الدكتور محمد سالم الباحث الاقتصادي، إن انضمام 6 دول لتجمع البريكس الذي يضم 5 دول منها الصين وروسيا ليس أمر مفاجئ.

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الاولي، أن 20 دولة ذات اقتصاديات ناشئة كانت علي ردار الانضمام لتجمع البركس بهدف التوسع ونشاطه الاقتصادي.

دعوة 6 دول

وأوضح محمد سالم أن تجمع البريكس هو تكتل اقتصادي في الأساس له توجهات سياسية، لافتا إلي أن الهدف من تجمع البريكس هو تحقيق توازن في الاقتصاد العالمي.

وأعلنت دول تجمع البريكس قبل أيام توجيه الدعوة إلي 6 دول بينها مصر للانضمام إليها.

https://fb.watch/mGcp1NDKAL/?mibextid=NnVzG8