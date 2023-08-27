عبد المنعم السعيد: من فوائد الانضمام لبريكس تقليص تأثير الدولار

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أهمية تحالف وتكتل "بريكس" ترجع إلي تقليص تأثير الدولار الأمريكي، من خلال تعزيز التبادل التجاري بين دول الحلف بعيدًا عن الاعتماد الكبير على الدولار.

وأكد أن هذا التكتل لا يهدف إلى إفشال الدولار وإنهياره، بل يسعى إلى تقليل تأثيره بشكل تدريجي.

وأثناء مشاركته في برنامج "من مصر" على قناة سي بي سي، أشار السعيد إلى أنه على المدى القريب لا يمكن للدول الانضمام لـ "بريكس" أن تسبب انهيارًا فوريًا للدولار، ولكنه قد يتسبب في تقويض نفوذه مع مرور الوقت بسبب التحديات العالمية المختلفة.