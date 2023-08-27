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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الغرف: تجمع بريكس يعمل على تسهيل التجارة بالعملات المحلية

صدى البلد

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك 22 دولة مهتمة بالانضمام إلى تجمع "بريكس"، مشيراً إلى أن اختيار مصر ضمن القليل من الدول للانضمام إلى هذا التجمع يُعَتَبَر إنجازاً للدبلوماسية المصرية.

وأضاف علاء عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" على قناة سي بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز منذ توليه المسئولية على تحقيق توازن سياسي مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأشار إلى أن تجمع "بريكس" يعمل على تسهيل التجارة بالعملات المحلية، وهو أمر مفيد لمصر خاصة وأنها تستورد العديد من السلع مثل الحبوب باستخدام الدولار، والانتقال إلى تبادل هذه السلع بعملاتها المحلية يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، على الرغم من أن هذا العمل يحتاج إلى وقت.

وأضاف أن مصر تعتبر من بين القلائل التي تتمتع بامتياز بإمكانية تصدير منتجاتها دون أن تفرض جمارك عليها في العديد من دول العالم، وهذا يعزز استثمارات الدول في مصر لغرض التصدير إلى الولايات المتحدة ودول أخرى دون دفع رسوم جمركية.

اتحاد الغرف التجارية الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور علاء عز الإقتصاد المصرى

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