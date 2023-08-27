عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما المقصود بقوله تعالى:«إنه كان ظلوما جهولا».. وهل تكليف الإنسان تخييريا؟

المقصود بقوله تعالى
المقصود بقوله تعالى إنه كان ظلومًا جهولًا

ما المقصود بقوله تعالى:«إنه كان ظلوما جهولا»، سؤال أوضحه الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة خلال حديثه عن الاصطفاء التكليفي في قول الحق تبارك وتعالى: "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا". 

المقصود بقوله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا

وقال المنسي من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لم يخل مشهد التكليف العظيم  للإنسان من دلالات مهمة، منها :

1- أن أحد مقاصده إظهار فضل الله على الإنسان وتميزه عن غيره من المخلوقات الثلاثة: السموات والأرض والجبال، وهو فضل نظر الله فيه إلى ضعف الإنسان وقصور علمه وقصر عمره وتعرضه للكثير من الضغوط والنزاعات والصراعات، ولكنه مع هذا سيختار طريقه، ويجاهد ميوله ورغباته، ويقاوم شهواته ويسعي إلى الله بارادته واختياره، موضحا كان من الممكن أن يصدر الأمر الإلهي بتكليف الإنسان  دون حاجة إلى عرض الأمر على مخلوقات أخرى، لاسيما وأن هذه المخلوقات الأخرى أضخم من حيث الحجم والكثافة، وأنها تعرف ربها معرفة كاملة، وأنها تؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها، دون إدراك منها أو اختيار، بالمقارنة بالانسان، ومن هنا تكون في الظاهر أحق بمنصب الخلافة والتكليف من الإنسان أو علي الاقل أحق بعرض الأمر عليها قبل عرضه علي الانسان.

2- وتابع: مما يؤيد الدلالة السابقة، وهي دلالة اظهار فضل الله على الإنسان، ما ذكره القرآن الكريم بشأن الإنسان في مواضع مختلفة :

ومن ذلك ما يعرف بمشهد الميثاق أو آية الميثاق، والتي جاء فيها قوله تعالي :
وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي  شهدنا...). 

ومن ذلك أيضا ما يعرف بمشهد سجود الملائكة لآدم في قوله: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا...). 

وكذلك مشهد التكريم الإلهي لبني آدم الذي ورد في قوله تعالي :(ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضىلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا )،  فكل هذه الآيات والمشاهد دالة على ما سوف يختص به جنس الإنسان وينفرد به، عن غيره من المخلوقات. 

3- أن اختيار الإنسان لهذه المهمة، لم يكن مرهونا بموافقته، لأن الأمر في النهاية كان مرهونا بإرادة الله الذي خلق الإنسان وسواه،  وأعطاه ما يتناسب مع هذه المهمة من الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة والمسؤولية، ومن هنا كان ابن عاشور موفقا في تفسيره عندما قال: أن جملة (أنه كان ظلومًا جهولًا) ليست تعليلية لأن تحمل الأمانة لم يكن باختيار الانسان فكيف يعلل بأن حمله الامانة من أجل ظلمه وجهله.

ويضيف ابن عاشور إلى ماسبق قوله: فمعني (كان ظلومًا جهولا) أنه قصر في الوفاء بحق ما تحمله  تقصيرا : بعضه عن عمد، وهو المعبر عنه بوصف ظلوم ، وبعضه عن تفريط في الأخذ بأسباب الوفاء وهو المعبر عنه بكونه جهولا...ما لم يعصمه وازع الدين، فكان من ظلمه وجهله أن اضاع كثير من الناس الأمانة التي حملوها. 

أما العقاد فقد فسر الظلم والجهل على النحو الآتي: وما من كائن غير الكائن العاقل يوصف بالظلم أو الجهل ، لأنه لا يعرف الحد الذي يتعداه، وإنما يوصف بالظلم والجهل من يصح أن يوصف بالعدل والمعرفة.

أقوى آية في القرآن لطرد الجن والشيطان.. ارقوا بها أنفسكم وحصنوا أولادكم

هل يجوز تشغيل القرآن في المسجد يوم الجمعة.. وحكم قراءته وقت الصلاة؟

يقول المنسي: ما أجمل وأعمق هذه العبارة من العقاد: (يصح أن يوصف بالظلم والجهل من يصح أن يوصف بالعدل والمعرفة ) لأن الاستعداد موجود بالفطرة للسير في أحد الطريقين لقوله تعالي (وهديناه النجدين)اي الطريقين : الظلم والجهل أو العدل والمعرفة ، فهو الذي يختار ، وهو الذي يتحمل عاقبة اختياره.

أما فعل (كان) في الجملة فهو كما ذكر ابن عاشور، إشارة إلى أن ظلم الانسان وجهله وصفان متأصلان في الانسان لأنهما الغالبان على أفراده، الملازمان لها (الفطرة) كثرة أو قلة، ولأن الكينونة هنا ترجع إلى عنصر الجبلة والطبيعة ولا ترجع إلى عنصر الزمنية، وصيغتا المبالغة (ظلوما جهولا)منظور فيهما إلى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الإنساني، والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعي فيه الغالب اي أغلبية الافراد، وخاصة في مقام التحذير والترهيب). 

5-كذلك أن حكمة الله قد اقتضت ان يختص الانسان بحمل الأمانة ليتحمل عاقبة اختياره، وليكون جزاؤه من عمله، وهو يعرف الله بادراكه وشعوره،  ويطيع الله بإرادته، ويجاهد نفسه، ويقاوم انحرافاته ، وهو في كل خطوة من خطواته يتصف بالإرادة والوعي ، يختار طريقه وهو يعلم إلى أين سياخذه هذا الطريق .

6- كما أفادت هذه الآية سنة عظيمة من سنن الله تعالي في تكوين العالم ومافيه، وبخاصة الانسان، وهي سنة العرض، ليراقب الناس في معاملاتهم لبعضهم البعض ربهم، فيعرضوا أعمالهم علي موازين الله واحكامه، ويدركوا سبب تفضيل بعضهم على بعض، واصطفاء بعضهم من بين بعض، رغم أن كثيرا منهم يظلم نفسه ، وأعظم ظلم للنفس أن يمشى الإنسان في طريق الحياة علي غير هدي وبصيرة، فيكون أمره وشأنه فرطا وشقاء وتكون حياته و معيشته ضنكا كما أخبر القرآن الكريم .

إنه كان ظلوما جهولا الدكتور محمد قاسم المنسي كلية دار العلوم الاصطفاء التكليفي القران الكريم آية الميثاق سجود الملائكة لآدم التكريم الإلهي لبني آدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

أبو مكة إلى "مكة"|صلاح أغلى لاعب في العالم..تفاصيل الساعات الحاسمة والعرض التاريخي

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عكس المتوقع.. خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

أمطار رعدية خلال ساعات.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بعد أيام من استقرار الطقس

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

موضوعات متعلقة

أقوى آية في القرآن لطرد الجن والشيطان.. ارقوا بها أنفسكم وحصنوا أولادكم

4 كلمات من حافظ عليهن قبل الدعاء أجيب.. كنز عظيم يُغفل عنه

هل كل من لا يصلي الفجر منافق؟.. 3 آيات تعينك عليها

كيف تحصن نفسك من الحسد؟.. بـ5 أمور بينها سورة الصمد 11 مرة

فضل قضاء حوائج الناس| من أهم القربات إلى الله تعالى .. الفطرة الإنسانية السوية تدعو إليها.. سبيل للنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة

دعاء يوم الجمعة المستجاب في آخر الدقائق .. أدركه بـ 7 كلمات للرزق

المولد النبوي 2023 | أنشودة رائعة لـ ناصر التمادي في مدح الحبيب

علماء الأزهر والأوقاف: وعد الله من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج الكربات

ترشيحاتنا

لقى مصرعه في حادث تدريب|من هو الطيار الأوكراني جويس الذي نعاه زيلينسكي؟

توأم أوي.. أسما شريف منير تظهر مع عمر كشمير بعد حلاقة شعرها

بسعر خرافي.. شاهد فستان غادة عبدالرازق بجلسة تصوير تشعل السوشيال ميديا

الأرصاد: طقس اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية وارتفاع نسبة الرطوبة.. فيديو

منذ وصول الرئيس السيسي.. الأهرام: عضوية مصر في بريكس نجاح للدبلوماسية الاقتصادية

1900 للجرام.. تطورات مفاجئة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدال حول أسما شريف منير .. 6 فيتامينات لتطويل الشعر بسرعة

بشائر البريكس| هبوط أسعار هذه السلع الضرورية.. والذهب مفاجأة.. تفاصيل

بالبيجامة.. درة تلفت الأنظار بأحدث جلسة تصوير

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ