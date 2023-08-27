شاهد.. جميلة عوض تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت جميلة في الصور بإطلالة متميزة، نالت إعجاب متابعيها ووضعوا لها القلوب الحمراء.

ويذكر أنه قد شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها صورة سيلفي جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت جميلة عوض في الصورة بإطلالة صيفية مميزة، أثناء جلوسها علي الأرض

من جانب آخر، انضمت الفنانة جميلة عوض إلى أبطال فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود لتكون بدلا من هنا الزاهد