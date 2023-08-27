ميسي يسجل ويقود إنتر ميامي للفوز في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهوره الأول بقميص إنتر ميامي في بطولة الدوري الأمريكي أمام نيويورك رد بولز، اليوم الأحد.

وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز على نيويورك رد بولز بهدفين دون رد، ليواصل النجم الأرجنتيني انطلاقته الرائعة مع إنتر ميامي.

وافتتح دييجو جوميز التسجيل لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 37، بينما سجل ميسي هدف إنتر ميامي الثاني والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات مع إنتر ميامي هذا الموسم.

كان ميسي قاد إنتر ميامي مؤخرا للتتويج بكأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.