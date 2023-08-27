منة فضالي تشارك متابعيها إطلالتها الصباحية.. شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة صباحية جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة فيس بوك.

وظهرت منة فضالي، في الصورة بإطلالة صباحية صيفية من داخل منزلها بدون مكياج.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى،مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم،فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا السعدى – جوهر.