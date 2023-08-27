اقتصادية النواب تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوطين وتعميق صناعة الحديد والصلب

وجه الدكتور محمد عبد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المهمة للحكومة بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وطالب “عبد الحميد”، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصة أن صناعات الحديد والصلب سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق الاستقرار فى أسعار الحديد. .

وأكد أن مصر قادرة على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على أهمية متابعة الرئيس السيسى لمشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، واستعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية، وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

وطالب الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتعميق وتوطين صناعة الحديد والصلب فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال، رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.