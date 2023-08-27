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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية بشبرا ومشتهر وطوخ وكفر سعد للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.


رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة  الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية ، والدكتور محمد أنور المشرف على المدينة الجامعية بشبرا ، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.
واستهل نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية بكفر سعد حيث يتم صيانة جميع الغرف ، والطرقات ، وصالات المذاكرة.


كما تفقد الدكتور تامر سمير أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ وشبرا  ، وتفقد غرف الإقامة ، والمطابخ ، والمطاعم ، ومخازن الأغذية ، كما تفقد الملاعب والورش والغرف السكنية للطلاب .
 

وأكد الدكتور تامر سمير أن قطاع المدن الجامعية بالجامعة حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.

جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية استقبال العام الدراسى الجديد الاستعدادات والتجهيزات

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