سارة عصام.. "ملكة مصرية" تسطر التاريخ في أوروبا على خطى محمد صلاح

عادت النجمة المصرية سارة عصام للدوري الإنجليزي، عبر بوابة رجبي بورو، بعد تجربة احترافية في في نادي ألباسيتي.

وبدأت سارة عصام مسيرتها الكروية وادي دجلة وكانت علي وشك الانضمام لمنتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية 2016 الا انه تم استبعادها من قائمة الفريق النهائية.

وأجرت سارة عصام العديد من الاختبارات داخل الأندية الإنجليزية حتي أنضمت إلى نادي ستوك سيتي في عام 2017، وحصلت سارة عصام على جائزة هداف الدوري الإنجليزي 2018، وجائزة أفضل رياضية عربية في نفس العام أيضا.

وتلعب سارة عصام، في مركز رأس الحربة، وهي لاعبة بالمنتخب المصري، وأول لاعبة مصرية تحترف في الدوري الإنجليزي للسيدات.

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بـ الملكة، بسبب إنجازتها الفريدة، وقدرتها على تخطى الصعاب من أجل بلوغ المجد، كما يطلق عليها “مو صلاح” الكرة النسائية.

وشاركت سارة عصام أيضا في بعض اجتماعات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، رفقة بعض اللاعبات الأفريقيات ذات التأثير في الكرة النسائية، لوضع بعض الأفكار والمساهمة في تطوير الكرة النسائية في القارة السمراء.

ومرت سارة عصام بالعديد من اللحظات السعيدة مثل توقيعها لـ ستوك سيتي، وتتويجها أفضل مرأة عربية عام 2018، والحذاء الذهبي في نفس العام، ومساهمتها في صعود فريق الجماعي وفوزها بجائرة الهداف مرتين متتاليتين.

واختار “فيفا” سارة عصام سفيرة لبطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر ضمن مجموعة من أساطير الكرة العالمية، كما شاركت في الحملة الترويجية لمونديال السيدات الذي أقيم “مؤخرا” في نيوزيلندا والسويد.

وقالت سارة عصام في حوار سابق لموقع “صدى البلد”: “ضحيت كثيرا من أجل الوصول إلى المكانة التي وصلت إليها، كان صعبا على أي بنت أن تترك بلدها وأهلها وأصدقاءها في سن الـ 18 عاما، من أجل السفر إلى إنجلترا، لكن لكل مجتهد نصيب في النهاية”.

وأضافت:" كنت بستغل تواجدي في مصر بالتدرب مع 3 فرق في اليوم، رغم أنه كان مطلوبا مني، التدرب مع الفريق الأول لـ وادي دجله فقط".

وتابعت:" مثلي الأعلي؟ مارادونا ومحمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".