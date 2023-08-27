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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4521 متقدمًا للمشاركة في الورش الفنية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، أنه تم إغلاق باب التقدم للمشاركة في الورش الفنية المقامة على هامش المهرجان، مساء أمس الأول، الجمعة، مع حلول الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث وصل العدد إلى 4521 طلبا للمشاركة.

ومن المقرر أن تتواصل لجنة الورش بالمهرجان مع من يتم اختيارهم للمشاركة تليفونيا، بعد اختيار الأعداد المحددة لكل ورشة من الورش الثمانية التي تعقد على هامش الدورة الثلاثين، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، على مسارح القاهرة.

وتتشكل لجنة الورش في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من: الدكتورة دينا أمين مدير المهرجان (رئيسا للجنة)، وعضوية كل من: شاهنده أحمد، ولينا صقر.

ويقدم المهرجان خلال دورته الثلاثين، 8 ورش مجانية في مختلف العناصر المسرحية، تقام بالتزامن مع فعاليات المهرجان، حيث يقدم ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر، ويومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور، وورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر. وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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