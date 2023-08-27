عاجل
النشرة الدينية.. دعاء الضيق والاكتئاب.. كلمة واحدة تفتح بابا للشيطان.. قراءة سورة يس بهذه الطريقة تحقق لك ما تريد أخبار التعليم .. التدريب الإلزامي.. قرار عاجل من التعليم العالي بشأن كليات الطب |تفاصيل.. آداب انتساب 61.5% والحقوق 59.8%.. بشرى حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي سكان حدائق الأهرام يشكون من انتشار القمامة برلمانى : عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة شباب القادة لتعزيز الأنشطة عمدة قرية فخر العرب ينفي تصريحات منسوبة له حول انتقال "صلاح" لاتحاد جدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.7 شهر والسكر حتى أبريل المقبل

صدى البلد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 4.7 شهر، واحتياطي السكر حتى أبريل المقبل.


وأضاف المصيلحي- في تصريح، على هامش وضع حجر الأساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي (مستودع) بمحافظة الأقصر، اليوم /الأحد/- أنه تم طرح السكر في البورصة السلعية لبعض الشركات الصناعية، وبلغ سعر طن السكر 24 ألفا و300 جنيه.


وفيما يتعلق بالزيت.. أكد المصيلحي أن احتياطي الزيت يكفي نحو 6.7 شهر، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت من خلال ممارسة عالمية بشراء 125 ألف طن زيت يتنوع ما بين زيت عباد وزيت صويا لتكوين مخزون استراتيجي.


وتابع أن انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي كانت تسمح بالتصدير من البحر الأسود تشير إلى موقف قلق غير مؤكد من أنه سينتهي بنتائج جيدة أو سلبية، لافتا إلى أن الحل كان الاستيراد من الأرجنتين والولايات المتحدة بسعر نولون بلغ 60 دولارا مقابل ما يتراوح من 14 إلى 16 دولارًا، لافتا إلى وجود فروق كبيرة في الأسعار، وسيكون لدينا اكتفاء ذاتي حتى نهاية العام المالي الحالي.


وفيما يتعلق بالأرز.. قال المصيلحي "لدينا مخزون يكفي حتى 3.3 شهر، وسيبدأ الموسم الجديد خلال أسبوعين"، لافتا إلى أنه يتم طرح كيلو الأرز الحر في الأسواق للمواطنين بسعر 22 جنيهًا وبنسبة كسر 5%.
كما أكد ضرورة قيام كافة الجهات العاملة في الأرز بضرورة تسجيل خطوط التعبئة بالمضارب حتى يتم التأكد من سلامة الكيان من الناحية القانونية والتجارية، مشددا على أنه لن يتم السماح لأي كيان غير معروف بالعمل في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.
وأضاف أنه "تم زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز واستهلاكنا يتراوح من 1.2 إلى 1.3 مليون فدان"، لافتا إلى استمرار قرار حظر تصدير الأرز.


وفيما يتعلق بالدواجن.. قال المصيلحي إن هناك انخفاضا في أسعار العلف، مما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن، لافتا إلى المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات؛ للتأكد من توافر الأعلاف.


أما فيما يتعلق باللحوم.. أضاف الوزير "لتغطية قلة الإنتاج بعد الأزمة السودانية تم البدء في الاستيراد من جيبوتي، حيث تصل اللحوم الحية محملة على مراكب ويتم حجرها في محجر سفاجا، مع استمرار استيرادنا للحوم السودانية، وتم طرح كيلو اللحوم السودانية بسعر 220 جنيها"، لافتا إلى أنه يتم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل وتطرح بسعر 160 جنيها للكيلو، مضيفا "نسعى إلى الاستيراد من الهند؛ لتوفير أكبر قدر من اللحوم". 


من جانب آخر.. وصف المصيلحي انضمام مصر لمجموعة تجمع دول (بريكس) بأنه إضافة جيدة جدا، وسيساعد في تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها كالتعاون التجاري مع الجانب الروسي باستخدام العملات المحلية الروبل والجنيه، وكذلك المبادرات مع كل من الصين والهند.
وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابيا وسيقلل الضغط على الدولار، وسيزيد من قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن تلك الدول تسعى إلى إنشاء ائتلاف اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد لمواجهة هيمنة بعض الدول المسيطرة من خلال الدولار ووضع قواعد التجارة الدولية.


وأكد ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات، حتى نستطيع أن نجني ثمار مثل هذا التكتل الاقتصادي الجديد لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي.

وزير التموين والتجارة الداخلية الإحتياطي الاستراتيجي القمح البورصة السلعية السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

وزير الصحة يحيل مخالفات مستشفى الزيتون للتحقيق العاجل ويوجه بسرعة تلافي أوجه القصور

حراك فلسطيني لحث سيراليون على التراجع عن فتح سفارة لها بالقدس المحتلة

الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ