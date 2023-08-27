نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لبن العصفور

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة سارة سلامة رفقة شقيقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورًا جديدًا عن أحدث التقنيات لقياس ضغط الدم