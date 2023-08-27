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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

شقيقة سارة سلامة
شقيقة سارة سلامة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

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في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لبن  العصفور

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة سارة سلامة رفقة شقيقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورًا جديدًا عن أحدث التقنيات لقياس ضغط الدم

 

جمال شعبان شقيقة سارة سلامة سارة سلامة لبن العصفور ضغط الدم

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