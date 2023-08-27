نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور
نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لبن العصفور
من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها
تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة سارة سلامة رفقة شقيقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام
جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر
نشر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورًا جديدًا عن أحدث التقنيات لقياس ضغط الدم