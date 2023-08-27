السنوية الأولى لرحيله.. غياب نادين الراسي عن قداس شقيقها

أقيمت صباح اليوم الأحد 27 أغسطس، صلاة القداس على روح الفنان جورج الراسي، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله إثر حادث أليم.

وكشف برنامج et بالعربي عبد حسابه الرسمي على موقع تويتر، غياب الفنانة نادين الراسي، عن صلاة القداس على روح شقيقها جورج الراسي، ولم يتم الكشف عن أسباب الغياب.

القداس على روح جورج الراسي

بدأ صباح اليوم، الأحد 27 أغسطس، قداس المطرب جورج الراسي، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله إثر حادث أليم.

ونشر برنامج ET بالعربي، مقطع فيديو قصيرا عبر “تويتر”، من قداس جورج الراسي، وظهر في القداس شقيقتيه ساندرين وسيباستيان، وبدأ متأثرتان ويبكيان.

وفاة جورج الراسي

ورحل جورج الراسي في حادث سير، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.

حادث جورج الراسي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن وفاة المطرب جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022 - بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى “ز. م”، وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني بأنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

تقرير الطب الشرعي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر يوم السبت 27 أغسطس 2022، جراء حادث سير مروع.

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة 5.16 فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، إنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي أو رأسه، مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة.

وأفادت التقارير، بأن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لا يزالان في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كان سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

جورج الراسي وآخر فيديو قبل وفاته

ظهر المطرب جورج الراسي في آخر حفل غنائي له أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس 2022، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022.

ونشر أحد المتواجدين في حفل جورج الراسي مقطع فيديو من حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة، وظهر فيه جورج يغني ويرقص قبل أن يودع محبيه وجمهوره بحادث مأساوي.

آخر ما كتبه جورج الراسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في حادث سير مروع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022.

وكان آخر ما كتبه جورج الراسي، في أسبوع من وفاته، هو منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، روج فيه لحفله الغنائي الأخير الذي أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس، في أحد الملاهي الليلية اللبنانية.