تكنولوجيات بلا حدود .. كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات ؟

صناعة السيارات من الصناعات التي تعلب دور مهم في الاقتصاد العالمي ، خصوصا بعد التطويرات التي شهدها من أجل إنتاج السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة ، وذلك من أجل تغير خريطة الدول المصنعة للسيارات ومن ضمنها دول الصين في مجال صناعة السيارات والتكنولوجيا الخاصة بها بقوة .

كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات



الصين تعمل خلال العام الجاري علي السيطرة علي قائمة الدول الأكثر تصديرا للسيارات في العالم ، وذلك لأنها تعمل وتسير بخطي ثابتة في مجال صناعة السيارات ونجت خلال عام بتخطي ألمانيا في صناعة السيارات مما يجعلها الأن ثاني أكبر مصدر للسيارات وتقترب الآن من اليابان لتحل مكنها في المكانة الأولي عالميا في صناعة السيارات .

كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات

وأظهره البيانات الجمركية الصينية، أن البلاد صدرت 3.32 مليون سيارة خلال عام 2022، وبالنسبة لعام 2023، فتظهر البيانات الأولية تقدم الصين في مجال تصدير السيارات خلال أول 6 أشهر من العام، حيث صدرت الصين 2.34 مليون سيارة وفقاً للجمارك الصينية، وصدرت اليابان 2.02 مليون سيارة.

كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات

هذه البيانات ليست الأخيرة ولكنها تشير الي أن أرقام الصادرات الصينية علي الطريق الصحيح لتجاوز أرقام السيارات اليابانية بحلول نهاية العام الجاري .

كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات

وذلك لان الصين اعتمدت خطط مهمة من أجل الارتقاء بقطاع صناعة السيارات، من خلال دعم برامج البحث والتطوير، الأمر الذي ساعدها على التقدم سريعاً في هذا مجال السيارات .

حيث قامت الشركات الصينية بتطوير التقنيات الجديدة بسرعة لا مثيل لها، من أجل تحسين تصميماتها وعملياتها التصنيعية، ومعالجة نقاط ضعفها، مستفيدة من العديد من نقاط القوة التي مكنتها من مبارزة مصني السيارات الغرب .

كيف غيرت الصين مشهد عالم السيارات

تزايدت صادرات السيارات الصينية بسبب السيارات الكهربائية ، وذلك لان الصين تنافس العديد من الدول في إنتاج بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية .