للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات 2023 تبدأ من 300 ألف جنيه| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023 ، بالإضافة الي أن هذه الإصدارات تم توافرها رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ،والتي أثرت علي زيادة الأسعار وعدم توافر السيارات الجديدة لدي الموزعين .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات جديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري منها سيارة لادا جرانتا ، وبى واى دى‬ F3 ، وميتسوبيشي اتراج، ونيسان صنى، وشيفروليه أوبترا :

1- شيفروليه أوبترا السيدان

تتسارع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

شيفروليه أوبترا السيدان

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 في سق السيارات يبدأ من 645 ألف جنيه، ويصل الي 700 ألف جنيه .

2- نيسان صني الجديدة

تستخدم سيارة نيسان صني محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتصل الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر.

نيسان صني الجديدة موديل 2023

تتوافر سيارة نيسان صني الجديدة موديل 2023 بسعر سوقي يصل الي 572 ألف جنيه .

3- ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

قوة سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تصل الي 76 حصان، وتخرج من محرك سعة 1200 سي سي ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تباع بسعر يصل الي 550 ألف جنيه .

4- بى واى دى‬ F3 الصينية

تصل قوة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الصينية الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

يتراوح سعر بى واى دى‬ F3 موديل 2023 من 520 ألف جنيه، ويصل الي 565 ألف جنيه .

5- لادا جرانتا موديل 2023

تحصل سيارة لادا جرانتا موديل 2023 علي قتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع جرانتا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان .

لادا جرانتا موديل 2023

تأتي سيارة لادا جرانتا موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 305 ألف جنيه .