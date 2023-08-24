عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات 2023 تبدأ من 300 ألف جنيه| صور

سيارات 2023 جديدة
سيارات 2023 جديدة للبيع

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023 ، بالإضافة الي أن هذه الإصدارات تم توافرها رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ،والتي أثرت علي زيادة الأسعار وعدم توافر السيارات الجديدة لدي الموزعين .

سعر بي واي دي Ong L الـ SUV الجديدة بمصر.. صور

فرصة للشباب.. لادا كابورليه بـ 75 ألف جنيه| صور

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات جديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري منها سيارة  لادا جرانتا ، وبى واى دى‬ F3 ، وميتسوبيشي اتراج، ونيسان صنى، وشيفروليه أوبترا  :

1- شيفروليه أوبترا السيدان

تتسارع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

شيفروليه أوبترا السيدان

سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 في سق السيارات يبدأ من 645 ألف جنيه، ويصل الي 700 ألف جنيه .

2- نيسان صني الجديدة

تستخدم سيارة نيسان صني محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتصل الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر.

نيسان صني الجديدة موديل 2023

تتوافر سيارة نيسان صني الجديدة موديل 2023 بسعر سوقي يصل الي 572 ألف جنيه .

3- ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

قوة سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تصل الي 76 حصان، وتخرج من محرك سعة 1200 سي سي ، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر.

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 تباع بسعر يصل الي 550 ألف جنيه .

4- بى واى دى‬ F3 الصينية

تصل قوة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2023 الصينية الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

يتراوح سعر بى واى دى‬ F3 موديل 2023 من 520 ألف جنيه، ويصل الي 565 ألف جنيه .

5- لادا جرانتا موديل 2023

تحصل سيارة لادا جرانتا موديل 2023 علي قتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع جرانتا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان .

لادا جرانتا موديل 2023

تأتي سيارة لادا جرانتا  موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 305 ألف جنيه .

لادا جرانتا بى واى دى f3 ميتسوبيشي اتراج نيسان صني شيفروليه أوبترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

سيارة B95 الكهربائية الخارقة سعرها 147 مليون جنيه | شاهد

سيلفرادو و بورشه.. شاهد أسطول سيارات تايلور سويفت نجمة البوب| صور

فولفو XC60 تباع بـ مليون و800 ألف جنيه| صور

أسعار أشهر 3 سيارات تويوتا 2023 بالأوفر برايس

جيلي ستجمع سيارتها في مصر قبل نهاية 2023| تفاصيل

سيارات بيجو كهربائية في السوق المصرية لأول مرة| تفاصيل

جيلي باندينو هاتشباك للبنات بسعر مغرِ

سيارات كورية 2024 جديدة بالأسواق | صور

ترشيحاتنا

رد فعل صادم من محمد صلاح على رحيله عن ليفربول.. ماذا فعل؟

رئيس محلية النواب: نطالب الحكومة بحوار عقاري على غرار "الوطني"

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

بريكس تمثل 40% من حجم التجارة العالمية.. انتعاشة كبرى تنتظر اقتصاد مصر

أول تعليق من بوتين على مصرع قائد فاجنر

مدبولي: مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة البريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاورانج .. شاهد هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

فيديو

قصر وطائرة خاصة و6 امتيازات لـ محمد صلاح في عرض اتحاد جدة الثالث «فيديوجراف»

أسما شريف منير تحلق شعرها وتفاجئ المتابعين أمام الكاميرا.. ما القصة؟

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ