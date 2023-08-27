لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

شارك نجل الفنان الراحل جورج الراسي، في القداس الخاص لوالده بمناسبة ذكرى وفاته الأولى، التي توافق اليوم 27 أغسطس، حيث رحل الأخير نتيجة تعرضه لحادث سير أليم أدى إلى وفاته.

ونشرت نادين الراسي، صورة لنجل جورج الراسي، عبر خاصية ستورى على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يحمل الزهور والورود.



أقيمت صباح اليوم الأحد 27 أغسطس، صلاة القداس على روح الفنان جورج الراسي، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله إثر حادث أليم.

وكشف برنامج et بالعربي عبد حسابه الرسمي على موقع تويتر، غياب الفنانة نادين الراسي، عن صلاة القداس على روح شقيقها جورج الراسي، ولم يتم الكشف عن أسباب الغياب.

القداس على روح جورج الراسي

بدأ صباح اليوم، الأحد 27 أغسطس، قداس المطرب جورج الراسي، في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل في لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله إثر حادث أليم.

ونشر برنامج ET بالعربي، مقطع فيديو قصيرا عبر “تويتر”، من قداس جورج الراسي، وظهر في القداس شقيقتيه ساندرين وسيباستيان، وبدأ متأثرتان ويبكيان.



وفاة جورج الراسي

ورحل جورج الراسي في حادث سير، في سن صغيرة، وذلك عن عمر ناهز 40 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في 29 يناير عام 1980.