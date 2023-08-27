في ذكراه.. القصة الكاملة لوفاة جورج الراسي بحادث أليم

يحل اليوم الأحد 27 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان جورج الراسي الأولى، إذ ولد في 29 يناير عام 1980، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 42 عاما.

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة المطرب جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022، بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أن جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى (ز.م) وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

وأفاد الموقع اللبناني، أنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

ظهر المطرب جورج الراسي في آخر حفل غنائي له أحياه يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس.

ونشر أحد المتواجدين في حفل جورج الراسي مقطع فيديو من حفله الأخير، وظهر فيه جورج يغني ويرقص قبل أن يودع محبيه وجمهوره بحادث مأساوي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لهويات المتواجدين في الحادث، ومنها هوية السيدة التي تواجدت مع جورج الراسي، وتدعى (زينة محمد مقبل المرعبي) من مدينة طرابلس اللبنانية، وتبلغ من العمر 41 عاما.

ولفظت السيدة زينة المراعبي، أنفاسها الأخيرة، في سيارة صديقها المطرب جورج الراسي، جراء الحادث المروع صباح السبت 27 أغسطس 2022.

وحصل صدى البلد، على مجموعة صور من حساب فيسبوك الخاص بالسيدة المتوفاه زينة المراعبي، وظهر جورج الراسي في قائمة متابعيها عبر انستجرام.

وكان أخر ما كتبه جورج الراسي، قبل أسبوع من وفاته، هو منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، روج فيه لحفله الغنائي الأخير الذي أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس 2022 في أحد الملاهي الليلية اللبنانية.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك" فيديو يبين لحظة وقوع حادث سيارة الفنان جورج الراسي والذي أودى بحياته هو وصديقته التى كان يصطحبها بالسيارة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للراحل جورج الراسي منذ عامين، بعد وفاته في حادث مروع.

وظهر جورج في الصورة مع ابنه وعلق عليها : “أنا عايش كرمالك”.

أعربت طليقة المطرب جورج الراسي - عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم - عن صدمتها من وفاة زوجها السابق، في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس 2022، جراء حادث مروع.

وكتبت جويل - طليقة جورج الراسي - في منشور عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وعبرت عن صدمتها من الخبر قائلة: «بليز عم برجف، ما قادرة ردّ بليز، يسوع، ساعدوني».

وظهر المطرب جورج الراسي، في صورة مع المطرب فراس طباع، في الحفل الذي جمعهما سويا، قبل ساعات من وفاة الأول.

ونشر فراس طباع، صورة له مع جورج الراسي، وكتب في التعليقات: «الله يرحمك يا جورج .. من شوي كانت حفلتنا سوا وهلق صار هالخبر يلي بيقهر».

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب الراحل جورج الراسي الذي توفى في حادث مفجع، وهو يقدم رسالة لجمهوره في احد اللقاءات ويقول:" حبوا بعض الحياه مابتستاهل".