إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لوريتا ميستر، إن التغلب على التضخم سيتطلب على الأرجح رفع سعر الفائدة الأمريكي مرة أخرى ثم تعليقه “لفترة من الوقت”، مضيفة أنها قد تعيد تقييم وجهة نظرها السابقة بأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تبدأ في أواخر عام 2024.

وفي حين أنها لا تريد سياسة متشددة لدرجة انهيار الاقتصاد، إلا أنها قالت لـ”رويترز” في مقابلة على هامش مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية، إنها تريد تحديدها بحيث يصل التضخم إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول نهاية عام 2025.

قالت ميستر: “نحن فقط لا نريد أن يستمر في الانجراف بعيدا.. الأسعار السريعة الارتفاع لا تفرض تكلفة عالية على الأمريكيين فحسب. كما أن السماح للتضخم بالتفاقم يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات المستقبلية”.

وأضافت: “كلما تركنا التضخم أعلى من 2٪، فإننا نبني مستوى أسعار أعلى وأعلى، وهذا يضر بالأسر الأمريكية. وأعتقد أن هذا هو السبب في أن الوقت المناسب مهم بالنسبة لي”.

واعتقد معظم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميستر، في يونيو أنهم ربما يكونون قادرين على التوقف عن رفع أسعار الفائدة بمجرد أن يحصلوا على سعر الفائدة إلى نطاق 5.5٪ -5.75٪ ، وهو أعلى بمقدار ربع نقطة مما هو عليه اليوم.

كما اعتقدوا أنه بحلول العام المقبل من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحيث لا ينتهي بهم الأمر مع انخفاض التضخم إلى تقييد الاقتصاد أكثر مما هو مطلوب.

وقالت ميستر إنها في يونيو حزيران قررت أيضا خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024 لكن عندما تقدم هي وصانعو السياسة الآخرون في مجلس الاحتياطي توقعات جديدة قبل اجتماع تحديد أسعار الفائدة في سبتمبر فقد يتغير ذلك.

وأضافت: “سأضطر إلى إعادة تقييم ذلك لأنه، مرة أخرى، سيكون، ما مدى السرعة التي تعتقد أن التضخم ينخفض بها؟”

ومع ذلك، فهي حذرة من افتراض أن التضخم، بعد أن انخفض إلى 3٪ من ذروته في العام الماضي عند 7٪، سوف يعود إلى 2٪ في الوقت المناسب بما فيه الكفاية.

وقالت ميستر: “لا أريد أن أكون في وضع تخفيف السياسة قبل الأوان”.

وتظهر توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقدمة في يونيو متوسط توقعات التضخم بنسبة 2.1٪ بحلول نهاية عام 2025.

وقالت ميستر إن التضخم كان بنسبة 2٪. ستظهر التوقعات المقدمة في سبتمبر ما يتوقعونه حتى عام 2026.