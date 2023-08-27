خبير: منظمة التجارة العالمية خرجت عن أهدافها بسبب التحديات الاقتصادية

قال فرج عبد الله الخبير الاقتصادى، أن منظمة التجارة العالمية، تتعرض فى الوقت الحالى لعدد من التحديات الأقتصادية تسببت فى خروجها عن الهدف الذى أسست من أجله.

واضاف فرج عبد الله خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز" هدف منظمة التجارة العالمية، هو تسهيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتذليل كافة العقبات.

انشاء منظمة لتسوية النزاعات

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن دول مجموعة العشرين تحركت لإعادة النظر فى الاطر التى من المفترض أن تقوم بها منظمة التجارة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على انشاء منظمة لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء.

وأكد فرج عبد الله الخبير الاقتصادى، فاعلية تحركات مجموعة العشرين متوقفة على مدى التزام الدول الكبرى المؤثر على المنظمات العالمية مثل منظمة التجارة.