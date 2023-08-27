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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصعب حادث سباق سيارات بأمريكا على الإطلاق.. شاهد

اصعب حادث سباق سيارات
اصعب حادث سباق سيارات على الإطلاق

طار سائق ناسكار رايان بريس في الهواء في حادث أُطلق عليه اسم "أعنف حادث  على الإطلاق".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  كان الأمريكي يتنافس في سباق Coke Zero Sugar 400 يوم السبت في Daytona International Speedway عندما وقع الحادث الغريب. 

وفي المشاهد المرعبة، استمر سائق فورد في الانحراف بعد الاصطدام، وانزلق من الأسفلت إلى العشب بسرعة 190 ميلاً في الساعة قبل أن يُلقى في الهواء.

 اصعب حادث سباق سيارات على الإطلاق

 انقلب بريس في سيارته 10 مرات، وكانت الآلة التي يبلغ وزنها 3500 رطل تحاكي سيارة لعبة عندما ترتد بشكل متكرر عن الأرض. لقد بدا وكأنه في الهواء إلى الأبد قبل أن يصل في النهاية إلى طريق مسدود.

 وتمكن الشاب البالغ من العمر 32 عامًا بمعجزة من الزحف من سيارته حيًا بمساعدة طاقم السلامة من جانبي سيارته.

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