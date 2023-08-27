موعد التقديم للطلاب الجدد..شروط أقسام كليات الالسن في تنسيق الجامعات2023 

تعد كليات الالسن من الاكثر الكليات اقبالا من طلاب الثانوية العامة 2023 نظرا لاهميتها الكبيره في سوق العمل .





ويستعرض موقع صدي البلد شروط أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس 2023/2024، بعدما حددت الكلية شروط الالتحاق بأقسامها الداخلية، كما

وأعلنت فتح باب التقديم لبرامج الساعات المعتمدة من يوم الأحد 27/8/2023 حتى يوم 21/9/2023 المقبل لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة.



شروط أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس

ويبحث الطلاب عن شروط أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس 2023 بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى والثانية، حيث جاءت كلية الألسن ضمن كليات المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، بالحد الأدنى من 325 درجة لطلاب علمي علوم، والحد الأدنى من 299 درجة لطلاب علمي رياضة، بينما جاءت كلية ألسن عين شمس ضمن كليات المرحلة الأولى للشعبة الأدبية بمجموع 355 درجة

وفيما يتعلق بـ شروط أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس، فقد أعلن مجلس الكلية شروط الالتحاق بأقسام الكلية الداخلية للعام الجامعي 2023/2024 ونوضحه لكم بعد التنويه بـ أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس والبالغ عددها 15 قسما كالتالي:



أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس

• قسم اللغة العربية.

• قسم اللغة الإنجليزية.

• قسم اللغة الإيطالية.

• قسم اللغة الاسبانية.

• قسم اللغة الألمانية.

• قسم اللغة الروسية.

• قسم اللغة الصينية.

• قسم اللغة التشيكية.

• قسم اللغة الأفريقية.

• قسم اللغات السامية.

• قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

• قسم اللغة اليابانية.

• قسم اللغة الكورية.

• قسم اللغة البرتغالية.





شروط الالتحاق بكلية ألسن قسم اللغة الإنجليزية

تشترط كلية ألسن جامعة عين شمس للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية، الحصول على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى -الإنجليزية، وفي حالة تساوي الدرجات بين الطلاب ستكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي وفقا للأعداد التي يقرر القسم قبولها.

شروط الالتحاق بكلية ألسن قسم اللغة الفرنسية

يكون الطلب خريج إحدى المدارس الفرنسية وتكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى له.

شروط الالتحاق بكلية ألسن قسم اللغة الإيطالية

يشترط الالتحاق بقسم اللغة الإيطالية داخل كلية ألسن جامعة عين شمس أن يكون الطالب درس الإيطالية كلغة أجنبية ثانية، وكذلك الطلاب الدارسون اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية مع الحصول على أعلى الدرجات وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة لأصحاب المجاميع الأعلى من المجموع الكلي.



شروط دخول ألسن اسباني

يحق الالتحاق بهذا القسم للطلاب الدارسون اللغة الإسبانية لغة أجنبية ثانية، والطلاب الدارسون اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية، والحاصلون على أعلى الدرجات في هذه المواد، وفي حال تساوي الدرجات سيتم اختيار الطلاب أصحاب المجموع الأعلى في المجموع الكلي.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية

أما شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الألمانية تختلف عن باقي شروط الالتحاق بأقسام اللغات السابق ذكرها، حيث يشترط دراسة الطالب اللغة الألمانية كلغة أجنبية أولى، أو لغة أجنبية ثانية، وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة للمجموع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي وفقا للأعداد المقرر قبولها في القسم.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الروسية

الالتحاق بقسم اللغة الروسية يتطلب حصول الطالب على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية، وفي حال تساوي الدرجات سيتم اختيار أصحاب المجاميع الأعلى من مجموع الدرجات الكلي في الثانوية العامة.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة التشيكية

وهي نفس شروط الالتحاق باللغة الروسية، حيث المجموع الأعلى للغة الإنجليزية على أن تكون هي اللغة الأجنبية الأولى للطالب، وإذا ما تساوى درجات الطلاب المتقدمين في هذه المادة سيتم اختيار المجموع الكلي الأعلى.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة الصينية

لا يتطلب الالتحاق بكلية ألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الصينية سوى حصول الطالب على أعلى الدرجات في مادة اللغة الإنجليزية، وأن تكون هي المادة الأجنبية الأولى له أثناء سنوات الدراسة.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغات الأفريقية

يشترط قسم اللغات الأفريقية في كلية ألسن جامعة عين شمس للعام الدراسي المقبل 2023/2024 حصول الطالب على أعلى مجموع في اللغة الإنجليزية على أن تكون اللغة الأجنبية الأولى له في الثانوية العامة

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغات الشرقية

تنطبق نفس الشروط على قسم اللغات الشرقية، حيث المجموع الأعلى في مادة اللغة الإنجليزية المادة الأجنبية الأولى، وفي حال تساوي الدرجات بين الطلاب المتقدمين يتم اختيار أصحاب المجاميع الأعلى في الدرجات الكلية وفقا للأعداد المقرر قبولها في القسم.

شروط الالتحاق بكلية الألسن قسم اللغة البرتغالية

يختلف الالتحاق بقسم اللغة البرتغالية حيث يشترط في الطالب المتقدم أن يكون درس اللغة الفرنسية أو الاسبانية أو الإيطالية كلغة أجنبية ثانية في الثانوية العامة، وأن يكون حاصلا على 40 درجة في اللغة الثانية مع المفاضلة بالمجموع الكلي.

وباقي أقسام كلية ألسن جامعة عين شمس يكون مؤشر اللغة الأجنبية الأولى اللغة الإنجليزية هو المعيار لقبول الطالب وفقا للأعداد المقرر قبولها في كل قسم من أقسام كلية ألسن.

تنسيق ألسن عين شمس للشعبة الأدبية كالتالي:

• ألسن كفر الشيخ 368

• ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5

• ألسن عين شمس 355

• ألسن الفيوم 353.5

• ألسن بني سويف 350.5

• ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350

• ألسن المنيا 349

• ألسن أسوان 348

• ألسن سوهاج 347.5

• ألسن الأقصر 346.5

