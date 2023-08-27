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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشارة تنمية مستدامة: خطة التعافي في أوروبا لم تحقق نجاحا حتى الآن

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

قالت الدكتورة صفاء الحمايدة، مستشار التنمية المستدامة، إن خطة التعافي التي يتم الحديث عنها مرارا وتكرارا سواء في  فرنسا بشكل خاص، أو في أوروبا بشكل عام؛ لم تر النور حقيقة حتى الآن.

وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطة يتم تأجيلها في فرنسا؛ بسبب ما نعلمه من حروب في القارة، ومشكلات صحية واقتصادية متراكمة، وبسبب التركيز الحكومي مؤخرا على إحداث بعض التعديلات في قانون التقاعد.

عدم الصلابة والمرونة

وأوضحت أن الدول اليوم يجب أن تركز على نقطتين مهمتين، الأولى هي عدم الصلابة في تشكيل القوانين ووضع الخطط بشكل سريع واستراتيجي ومرن، ولا يجب أن تكون مختصة بدولة واحدة فقط، بل يفضل وجود شراكات مع المحيط أو تكون هناك خطط عالمية للتعافي.

ولفتت إلى أن فرنسا لن تخرج من أزمتها الحالية إلا إذا تعاونت مع الاتحاد الأوروبي، التفكير الدولي حاليا هو المطلوب والتعاون بين الكثير من الدول، فمثلا دول الخليج لما تسجل أي حالات فقر بسبب التكامل الاقتصادي بينها.

التنمية المستدامة التكامل الاقتصادي القاهرة الإخبارية تنمية مستدامة دول الخليج مشكلات صحية

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