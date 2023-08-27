باحثة اجتماعية: نسبة البطالة وصلت اليوم في لبنان إلى 60%

قالت الدكتورة وديعة الأميوني الباحثة الاجتماعية، إن ما حدث في لبنان أنه من 10 سنوات بدأ الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في تدمير الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن البطالة كانت في لبنان 36% أصبحت اليوم 60%، هذا البلد الذي أهلكت الصراعات السياسية وسياساته الفاسدة مؤسساته.

فتيات لبنان

وذكرت أن الهجرة اللبنانية أمر قديم ليست حديثة، ومعظم شباب وفتيات لبنان يسافرون في كل دول العالم، يعملون ثم يعودون إلى بلدهم، ويملؤون الشواطئ والمطاعم في الصيف، وهذا ما جعل لبنان يقف على قدمه حتى الآن.

ولفتت إلى أن السياحة هي ما تنقذ لبنان أيضا، لأن السائحين يحبون لبنان ويعرفون قيمته الجغرافية وتاريخه والمناخ الجميل الذي يتمتع به، ورغم كل الظروف السياسية والأمنية مازال السائحين يزورونه، فالأزمة أولا وأخيرا تقع على عاتق السياسيين والفساد السياسي.