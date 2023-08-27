خالد أبو بكر: توجيه رئاسي بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

قال خالد أبو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن هناك توجيه رئاسي للفريق أسامة ربيع، بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس؛ من خلال إنفاق 9 مليارات جنيه من ميزانية الهيئة، ولم يكلف الدولة شيئًا، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 94%.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي بقناة صدي البلد، إلى أن: “أي سفينة في العالم مهما كبر حجمها، يمكنها المرور في قناة السويس”، لافتا إلى أنه تم تقليل زمن المرور من 18 ساعة إلى 11 فقط، وهذا له عائد اقتصادي، يتمثل في توفير استهلاك الوقود، والذي له مردود إيجابي على البيئة.

وأكمل أن هناك تواصل هاتفي يومي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أسامة ربيع؛ لمتابعة أي مشروع يتم تنفيذه، أو معدة يتم شراؤها في الهيئة.