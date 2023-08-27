بيئة واعدة للاستثمار.. ردود أفعال إيجابية حول مدينة العلمين الجديدة

كشف خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، عن ارتفاع الإقبال على شراء الأراضي والعقارات والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة بشكل غير طبيعي.

وأشار أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أهمية مدينة العلمين كمشروع اقتصادي ناجح وعالمي، مؤكدًا أن من خلالها تحققت نجاحات كبيرة.

وأضاف أن العلمين محط جذب للمستثمرين الإماراتيين، حيث قام وفد إماراتي بزيارة المدينة وأبدوا إعجابهم بها واعتبروها واعدة جدًا في مجال الاستثمار.

وأكد أن مدينة العلمين تحتاج إلى إدارة عالمية ذات خبرة عالية، مشيرًا إلى أهمية وجود شخص عالمي حاصل على مؤهلات دولية لتولي الإدارة.

وأخيرًا، أكد خالد أبو بكر أن العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباحًا تقدر بـ 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار فيها ومدى قيمة ملكية متر الأرض فيها.