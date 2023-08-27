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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح الجزء الثالث من سلسلة The Equalizer

صدى البلد

تستعد السينمات المصرية والعالمية، لطرح الجزء الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة The Equalizer، التي يقوم ببطولتها دينزل واشنطن. 

 

يطرح الجزء الثالث من فيلم  The Equalizer يوم 1 سبتمبر المقبل، وتدور أحداثه حول روبرت ماكول الذي وجد نفسه في منزل بإيطاليا، ويخضع أصدقائه لسيطرة عصابة محلية، ويحاول حمايتهم من هذه المافيا. 

 

الجزء الثالث من فيلم  The Equalizer يشارك في بطولته إلى جانب دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، ديفيد دينام، ريمو جيرون، كايا سكوديلاريو وغيرهم.

 

 

 

تمتد أحداث الجزء الثالث من فيلم  The Equalizer على مدار حوالي ساعتين، ويعد أحدث وافد في السينما العالمية بعد سيطرة فيلم باربي على البوكس أوفيس خلال الفترة الماضية. 

 

طرح الجزء الأول من سلسلة The Equalizer عام 2014، وحقق حوالي 192 مليون دولار حول العالم، منها 101 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي. 

 

يعرف عن دينزل واشنطن نجاح أعماله السينمائية، وهو ممثل مخضرم حائز على جائزتي أوسكار، وحائز على العديد من الجوائز طوال مشواره الفني. 

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