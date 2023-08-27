البنك الأهلي يحصد المركز الثالث بالبطولة العربية لليد بالفوز على مضر السعودي 29ـ 28

حقق فريق البنك الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية لكرة اليد وذلك بعد فوزه على فريق مضر السعودي بنتيجة 29ـ28 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الأحد/ على صالة الأمير نايف بالفطيف في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأنهى البنك الأهلي الشوط الأول متقدما على الفريق السعودي بنتيجة 17ـ13، وواصل البنك الأهلي تفوقه بالشوط الثاني لينجح في الفوز بالمباراة بنتيجة 29ـ28 ويحصد الميدالية البرونزية.

وكان البنك الأهلي خسر في الدور قبل النهائي أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 29 ـ27 ،بينما خسر فريق مضر السعودي أمام الزمالك بنتيجة 29ـ24، ويلتقي الكويت الكويتي و الزمالك في نهائي البطولة مساء اليوم.

وحصد فريق الهدي السعودي المركز السابع بالفوز على وفاق عين التوتة الجزائري 34ـ32 ،بينما حصد الحشد الرياضي العراقي المركز الخامس بالفوز على العربي الكويتي 33ـ32.