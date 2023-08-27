الأهلي يوافق على إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

وافقت إدارة الأهلي، على إعارة أحمد القندوسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

وخاض الفريق الأحمر تدريباته الأخيرة، على ملعب التتش بالجزيرة؛ في إطار الاستعدادات للموسم الجديد قبل السفر إلى معسكر النمسا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد كولر فقرات فنية وتدريبية متنوعة للاعبين؛ حيث خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا مطولًا استمر لمدة 40 دقيقة.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي “محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف” في مران بدني وفني متنوع.

واختتم كولر فقرات المران، بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.