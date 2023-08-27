إيرادات ضعيفة لفيلم Blue Beetle في أسبوعه الثاني

حقق فيلم Blue Beetle إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر العالمي، بعدما دخل أسبوعه الثاني رغم تفوقه على فيلم باربي في انطلاقته.

بلغت إيرادات فيلم Blue Beetle حوالي 82 مليون دولار حول العالم، خلال 10 أيام من طرحه، فيما بلغت أرقامه في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 46 مليون دولار.

فيلم Blue Beetle من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيليسا إيسكوبيدو، والممثلة الشهيرة سوزان ساراندون وغيرهم.

تدور أحداث فيلم Blue Beetle حول بطل خارق شاب، يختاره كائن فضائي ليستحوذ على جسده ويمنحه قدرات غير عادية، تغير مستقبله ومجرى حياته، ويعرف باسم “الخنفساء الزرقاء”.

حقق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم Blue Beetle مشاهدات بلغت 26 مليون دولار خلال 4 أشهر من طرحه عبر صفحة الشركة المنتجة DC على موقع يوتيوب.