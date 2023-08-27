"Meg 2" يحقق 353 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

حقق فيلم جيسون ستاثام الجديد Meg 2 إيرادات وصلت إلى 353 مليون دولار خلال 20 يوم من طرحه في السينمات العالمية، فيما بلغت أرقامه في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 74 مليون دولار.

قصة فيلم Meg 2

فيلم Meg 2: The Trench تدور أحداثه حول فريق بحث في أعماق البحار يواجه أهوال خطيرة، بعدما تسببت عمليات التعدين في إثارة أنوع خطيرة من أسماك القرش، وبلغت ميزانية إنتاجه 130 مليون دولار.

الجزء الاول من فيلم The Meg كانت تدورأحداثه حول سمكة قرش كبيرة الحجم، وحقق إيرادات بلغت حوالي 530 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تدور أحداث فيلم Meg 2: The Trench خلال ساعتين، وهو من إخراج بن ويتلي، ويشارك في بطولته كل من كليف كيرتس، الممثلة الصينية لي بينجبينج، وو جينج، وغيرهم.

يشارك جيسون ستاثام خلال الفترة المقبلة في 4 أفلام وهي The Expendables 4، وOrson Fortune، إلى جانب كل من The Bee Keeper.