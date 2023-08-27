عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"Meg 2" يحقق 353 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

Meg 2: The Trench
Meg 2: The Trench

حقق فيلم جيسون ستاثام الجديد Meg 2 إيرادات وصلت إلى 353  مليون دولار خلال 20 يوم من طرحه في السينمات العالمية، فيما بلغت أرقامه في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 74 مليون دولار. 

 

قصة فيلم  Meg 2

 

فيلم Meg 2: The Trench تدور أحداثه حول فريق بحث في أعماق البحار يواجه أهوال خطيرة،  بعدما تسببت عمليات التعدين في إثارة أنوع خطيرة من أسماك القرش، وبلغت ميزانية إنتاجه 130 مليون دولار.

 

 الجزء الاول من فيلم The Meg كانت تدورأحداثه حول سمكة قرش كبيرة الحجم، وحقق إيرادات بلغت حوالي 530 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. 

 

تدور أحداث فيلم Meg 2: The Trench خلال ساعتين، وهو من إخراج بن ويتلي، ويشارك في بطولته كل من كليف كيرتس، الممثلة الصينية لي بينجبينج، وو جينج، وغيرهم.

 

يشارك جيسون ستاثام خلال الفترة المقبلة في 4 أفلام وهي The Expendables 4، وOrson Fortune، إلى جانب كل من The Bee Keeper. 

Meg السينمات العالمية Meg 2 جيسون ستاثام البوكس اوفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

بدون مؤهل وبالبطاقة.. وظائف خالية بـ 3 محافظات |قدم الآن

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

سر الغرفة الخاصة.. حكاية طبيب النساء وممارسة الحرام في روض الفرج

موضوعات متعلقة

بطل مدرسة الحب.. الفنان اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه | فيديو

تعرف على موعد طرح الجزء الثالث من سلسلة The Equalizer

تأجيل طرح فيلم Dune الجزء الثاني إلى 2024

تعرف على فعاليات مركز السينما العربية في مهرجان فينيسيا

طرح أولى حلقات مسلسل سفاح الجيزة.. تعرف على قصته

طلب خاص من أبو ناصر .. تامر عاشور يتألق في ختام ليلة الدموع

مهرجان القاهرة للدراما .. محمد رمضان وجعفر العمدة أفضل ممثل ومسلسل

شكرا يا بنت الأصول .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى أنغام في ليلة الدموع

ترشيحاتنا

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

بعد ظهور سمكة الشمس في البحر الأحمر.. "علوم البحار" : تفضل الصعود للسطح ببعض الأوقات .. فيديو

قبل الإنتاج .. الحكومة تمنح أصحاب أفكار المشروعات الصناعية الأرباح مقدما

أسعار سيارات شيري في السوق المصري .. تبدأ من 450 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ